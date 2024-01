Casa do Pequeno Seareiro, em Angélica, será revitalizada, anuncia Barbosinha

Projeto social de sucesso do município de Angélica, a Casa do Pequeno Seareiro vai ganhar uma revitalização do Governo do Estado no valor de R$ 800 mil. Este é o retrato da valorização e reconhecimento do trabalho social feito junto a população local.

A obra foi lançada nesta sexta-feira (12) pelo governador em exercício José Carlos Barbosa – Barbosinha- que inclusive era prefeito da cidade quando o prédio do projeto pioneiro foi instalado.

Hoje ele funciona em um local improvisado e atende um público bem menor do que sua capacidade. A obra de revitalização vai recuperar o prédio antigo, que está desativado há mais de 10 anos.

“Percorri as ruas de Angélica como engraxate e sorveteiro e agora chegar aqui na condição de governador do Estado. É uma emoção muito grande. Estes investimentos que lançamos e entregamos para cidade é fruto deste trabalho”, afirmou o governador em exercício.

A reforma do projeto social conta com recursos estaduais por meio da Sead (Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos). O projeto vai realizar a qualificação profissional de estudantes de escolas públicas e atividades de reforço escolar no contraturno.

Também serão oferecidos no espaço cursos de datilografia, bordado, manipulação de alimentos e música e artesanato, entre outras alternativas de estímulo ao primeiro emprego.

“Parceria com o Governo é fundamental, pois são ações públicas que chegam até a população. Estamos assinando este importante projeto que é a reforma da Casa do Pequeno Seareiro, que envolve nossas crianças, por isso é prioridade. Ainda agradecer as obras de infraestrutura urbana para cidade”, afirmou o prefeito de Angélica, Edilson Cassuci.

Asfalto e drenagem

Barbosinha entregou durante a agenda a obra de pavimentação e drenagem no bairro Esplanada. O investimento é de R$ 3,6 milhões, com recursos do Governo do Estado.

Barbosinha disse que o momento é de trazer novas obras e projetos para cidade. “Vamos atende os pedidos, asfaltar mais ruas da cidade, pois o meu compromisso é com o povo de Angélica, para que o município receba todos os investimentos possíveis”

As obras foram realizadas em trechos das avenidas Esmênia da Silva Martins, Mario Carrato e Salvador Conconi. O objetivo é dar melhores condições aos moradores locais, levando dignidade para as famílias, com benfeitorias na porta de suas casas.

O governador em exercício aproveitou a oportunidade para vistoriar as obras de pavimentação das ruas Francisco Marcolino, Salvador Conconi, Rachid Neder e Avenida Mário Carrato. Todas elas em andamento.

Também participaram da agenda o deputado federal Geraldo Resende, o secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos vereadores e autoridades da cidade.