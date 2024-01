Carreta com carga de pneus avaliada em mais de meio milhão de reais é apreendida pelo DOF

Motorista da carreta, homem de 54 anos, foi preso

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quarta-feira (03), em Laguna Carapã, uma carreta Scania/Bitrem com 121 pneus de origem estrangeira. Um homem de 54 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na MS-379, entre as cidades de Dourados e Laguna Carapã, quando abordaram o motorista do veículo. Durante entrevista o homem apresentou versões desencontradas. Em vistoria nas carrocerias da carreta foram encontrados os pneus para caminhão e carreta.

Questionado o condutor afirmou que comprou os pneus em Pedro Juan Caballero (PY) e levaria para o Estado de Mato Grosso. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 550 mil, foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.