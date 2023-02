Carnaval: Não haverá expediente nos dias 20 e 21 de fevereiro no MPT/MS

Em decorrência do feriado de Carnaval, o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) informa que nos dias 20 e 21 de fevereiro não haverá expediente nas três unidades da instituição, localizadas em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Na quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro, o expediente e o atendimento ao público serão das 13h às 17h, de acordo com a Portaria nº 32, de 2 de fevereiro de 2023, que estabelece o calendário oficial do MPT-MS.