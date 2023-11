Carga de papel ilegal é apreendida pelo DOF na MS-379, em Dourados

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta sexta-feira (17) um veículo VW/6.90 de cor vermelha carregado com papel sem a documentação legal exigida para o transporte.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-379, área rural do município de Dourados, quando deram a ordem de parada ao condutor do caminhão, um homem de 26 anos de idade.

Durante a vistoria veicular e na carga de papel que transportava, o homem apresentou aos policiais uma nota fiscal que, ao ser auditada junto ao sistema oficial do governo, constatou-se estar cancelada e, portanto, sem a permissão legal para o transporte da carga configurando um crime de sonegação fiscal.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. Uma equipe de agentes tributários estaduais esteve na delegacia para os procedimentos legais de autuação.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.