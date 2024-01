Carga de cigarros avaliada em quase R$ 3 milhões é apreendida pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta terça-feira (30), na MS-299 em Mundo Novo, uma carreta bitrem carregada com 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Além dos cigarros, foram apreendidos ainda, 500 quilos de defensivos agrícolas de origem estrangeira. Um homem de 47 anos de idade foi preso em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, próximo à Linha Internacional, quando abordaram o motorista da carreta. Em entrevista, o homem afirmou aos policiais que carregava cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

Ele não informou o local que pegou o veículo e nem para onde levaria o contrabando. O material apreendido avaliado em aproximadamente R$ 2,8 milhões foi entregue à Receita Federal, em Mundo Novo. Já o autor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.