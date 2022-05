Caravina destaca como dia histórico as promoções de Policiais Civis do MS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou nesta quarta-feira (20) ato de promoção de 1.016 policiais civis de todas as carreiras. Autoriza na véspera do feriado de Tiradentes, patrono das forças das policias do Brasil, esta passou a ser considerada a maior promoção da história da Polícia Civil do Estado.

Também presente no ato de assinatura das promoções, o diretor da Adepol e ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, parabenizou o governador Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, ex-secretário de Infraestrutura, que também esteve na Gestão Estratégica do governo, onde trabalhou esta promoção e valorização dos servidores. Caravina que é delegado aposentado tem sido um grande interlocutor entre o governo do estado e os sindicatos da Polícia Civil como Adepol e Sinpol.

“Como diretor de política institucional da Adepol/MS, tenho uma imensa satisfação de fazer parte deste momento histórico de conquistas e valorização para a Polícia Civil. Esse dia ficará marcado na memória dos mais de 1 mil policias civis, que tiveram suas promoções efetivadas pelo governador”, destacou Caravina.

A presidente da Associação dos Delegados de Polícia de MS, Aline Sinott e o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Alexandre Barbosa, também presentes no evento, agradeceram o empenho do Caravina na interlocução com o governo do estado, para apresentação das demandas da categoria.

As promoções publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado na tarde de hoje com efeitos a contar de 1º de setembro de 2019. Na lista, estão delegados, investigadores, escrivães, médicos legistas, peritos criminais, papiloscopistas e agentes de polícia científica.

“Nunca teve uma promoção desse tamanho. É a maior da história. É um direito, uma conquista e um reconhecimento do nosso Governo para essa categoria. É um reconhecimento pelo ótimo trabalho da Polícia Civil, que é uma das melhores do Brasil e nos orgulha muito”, disse Reinaldo.

No ato de assinatura estiveram presentes também o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o delegado geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel.

Todos os representantes da Polícia Civil agradeceram o reconhecimento e destacaram a importância do apoio do Estado para o trabalho da segurança pública, que tem vivido um momento ímpar.

Também participaram do ato na Governadoria a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, a consultora legislativa do Estado, procuradora Doriane Chamorro e a delegada geral adjunta da Polícia Civil, Rozeman de Paula.