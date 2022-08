Caravana ILPF passa por três cidades de Mato Grosso do Sul

A Caravana Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) reuniu produtores, técnicos da assistência rural, estudantes, pesquisadores e autoridades ao longo da semana em três cidades de Mato Grosso do Sul: Nova Andradina (10/8), Dourados (11/8) e Campo Grande (11/8).

Em Nova Andradina, 153 pessoas compareceram à palestra técnica sobre o Sistema São Mateus e os desafios do ILPF para o MS. As palestras foram ministradas pelo pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Júlio Cesar Salton e pela professora do IFMS, Rienni de Paula Queiroz.

Em Dourados, a atividade foi realizada na manhã de quinta-feira, 11 de agosto, no auditório e nos campos experimentais da Embrapa Agropecuária Oeste. 20 profissionais da assistência técnica rural especializada participaram da oficina Adopt, uma ferramenta agropecuária que avalia e identifica a necessidade de melhorias e adoção de tecnologias.

Em Campo Grande, foi realizado no Sindicato Rural, o painel temático “ILPF e Mercado de carbono”. A atividade aconteceu na quinta-feira, 11 de agosto, às 19hs e contou com mais de 120 participantes inscritos. Foram apresentadas palestras proferidas por: Rogério Beretta, superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar na Semagro MS; Roberto Giolo de Almeida, pesquisador da Embrapa Gado de Corte; Miguel Tadeu Goncalves Cadini, Gerente de Negócios Florestais da empresa Suzano Papel e Celulose; Renato Rodrigues, Diretor para América Latina da empresa Regrow e André Dobashi, presidente da Aprosoja/MS.

ILPF no Brasil – Essa é uma tecnologia de produção agropecuária com grande potencial de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e sequestro de carbono pelo solo e biomassa, além de uma série de outros benefícios socioambientais e econômicos. A implementação dos sistemas ILPF variam de acordo com as características de cada região.

Metas – Segundo estimativas da Rede ILPF para a safra 2020/2021, a área ocupada com os sistemas ILPF no Brasil corresponde a 17,4 milhões de hectares. A Rede ILPF tem o propósito de ampliar essa área para 35 milhões de hectares até 2030, além de diversificar os sistemas de produção e aumentar a representatividade do componente florestal nesses sistemas.

A Rede ILPF atualmente apoia uma rede com 16 Unidades de Referência Tecnológica (URT) e 12 Unidades de Referência Tecnológica e de Pesquisa (URTP), distribuídas entre os biomas brasileiros e envolvendo a participação de 22 Unidades de Pesquisa da Embrapa

Saiba Mais – O evento é uma realização da Rede ILPF e Embrapa que pretende levar informações e ampliar a área ILPF no Brasil, realizar diagnósticos regionais sobre a situação da ILPF em diversas regiões produtoras do país. A expedição técnica, composta por especialistas, vai percorrer mais de dez estados brasileiros entre os anos de 2022 e 2023.

Entre as principais atividades que serão realizadas pela equipe da caravana estão: dias de campo, palestras, oficinas, capacitações, visitas institucionais e técnicas aos diversos atores do agronegócio e diagnósticos sobre a situação da ILPF nas regiões.

Representantes da Rede ILPF, Bradesco, Cocamar, John Deere, Soesp, Syngenta e Embrapa e empresas apoiadoras regionais e locais acompanham as atividades da Caravana ILPF, nas regiões onde o projeto é desenvolvido.