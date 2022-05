Caravana Embrapa FertBrasil chega em Chapadão do Sul

Mais de 300 pessoas participaram das atividades da Caravana Embrapa FertBrasil realizadas na terça-feira, 10 de maio, em Dourados, primeiro polo produtivo do Brasil a receber a comitiva de pesquisadores da Embrapa. Nessa quinta-feira, 12 de maio, será a vez de Chapadão do Sul, importante polo produtivo estadual, participar dessa importante jornada de conhecimento que a Embrapa e seus parceiros estão realizando. As atividades acontecem pela manhã no auditório da Ampasul. A inscrição é gratuita e pode ser realizadas on-line no endereço eletrônico http://embrapa.br/caravana-fertbrasil/chapadao-do-sul.

Podem se inscrever profissionais da assistência técnica e extensão rural, associações de produtores, cooperativas, associações, sindicatos, consultores, produtores rurais, além de autônomos, empreendedores, professores e estudantes envolvidos com o agro.

Essa é a primeira Caravana que tem como tema central os fertilizantes. A Caravana pretende levar informações aos inscritos com o objetivo de promover o aumento da eficiência de uso dos fertilizantes e insumos no campo, diminuindo os custos de produção e estimulando a adoção de novas tecnologias e de boas práticas de manejo de solo, água e plantas.

Realização – A Caravana Embrapa FertBrasil é uma ação realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Embrapa e da Rede FertBrasil, com o patrocínio da Bayer e da Rede ILPF e apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Em Dourados, o evento conta com o apoio da Aastec, Sindicato Rural de Dourados, Bioma e Aprosoja. Em Chapadão do Sul, a Caravana os parceiros locais são Fundação Chapadão, Ampasul, Bioma, Sindicato Rural de Chapadão do Sul e Aprosoja.