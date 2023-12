Caravana de Natal da Coca-Cola passa pelo Dourados Brilha nesta sexta

Uma das noites mais aguardadas do Dourados Brilha 2023 acontece nesta sexta-feira (15). A Caravana da Coca-Cola volta ao município e passa por diversos bairros, além da Praça Antônio João, no centro da cidade.

Com o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”, a Caravana da Coca-Cola faz parte da campanha de Natal da empresa em 2023. Neste ano, os caminhões passam por 40 cidades e 13 Estados, percorrendo mais de 10 mil km. No Mato Grosso do Sul, além de Dourados, a caravana passa por Campo Grande nesta quinta (14).

Ao todo, são cinco carretas iluminadas mais dois carros de apoio que vão trafegar pelas ruas da cidade compartilhando a magia do Natal. O comboio é formado por um caminhão sonorizado, um caminhão cenográfico com decoração natalina e performance cânica com atores, um caminhão cenográfico com o Papai Noel e Mamãe Noel e um caminhão cenográfico com as laterais produzidas com material reciclável e painéis solares.

Segundo o itinerário, a Caravana da Coca-Cola parte às 19h da rua Albino Torraca e passa por algumas das principais vias da cidade, como a Rua Monte Alegre até a rua Brasil, retornando pela avenida Marcelino Pires, rua Mato Grosso, rua Cuiabá, Rua Hayel Bon Faker, rua Mozart Calheiros, rua Josué Garcia Pires, rua Manoel Rasslem, rua General Osório, retornando à avenida Marcelino Pires e passando pela Praça Antônio João. O percurso deve ser feito em aproximadamente duas horas.