Capitão Contar leva propostas de governo para Aquidauana e região no próximo domingo

No próximo domingo (14), o candidato ao Governo do Estado e deputado Capitão Contar estará visitando Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana e região. Na ocasião, o deputado irá reencontrar apoiadores e conversar com a população.

“Tenho recebido muitos pedidos da população para retornar em Aquidauana e região. E, não teria data melhor para isso do que neste domingo, que além de Dia dos Pais e véspera do Aniversário de 130 Anos, dessa cidade histórica, linda e acolhedora! Quero poder parabenizar a população e fazer parte dessa linda festa!”, declarou Capitão Contar.

Além de apresentar as suas propostas para o Governo do Estado, Capitão Contar faz também, a prestação de contas do seu mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O parlamentar apresentou diversas indicações e requerimentos solicitando soluções para demandas da população da região.

Entre as indicações apresentadas por Contar nos últimos anos, temos: solicitação de mais segurança em Aquidauana, providências para melhoria de sinal de telefonia e internet móvel dos Distritos de Piraputanga e Palmeiras, providências necessárias para realização de rondas policiais ostensivas no Distrito de Piraputanga, na região conhecida como Pesqueiro da Serra.

Pavimentação asfáltica na MS-345, entre os municípios de Aquidauana e o Distrito de Cipolândia-MS. Solicitou informações sobre as ações de fiscalização ambiental nas áreas de preservação permanente junto ao Rio Aquidauana, no distrito de Palmeiras, município de Dois Irmãos do Buriti. Esclarecimentos sobre a empresa responsável pelo sistema de telefonia e internet móvel em Piraputanga, Distrito do município de Aquidauana – MS, e em Palmeiras, Distrito do município de Dois Irmãos do Buriti – MS. Solicitou informações sobre a pavimentação asfáltica na BR-419 no trecho que liga os municípios de Aquidauana e Rio Verde do Mato Grosso.