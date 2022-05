Capacitação de Solda iniciou hoje na carreta do Cidade Empreendedora

A capacitação gratuita de Solda, oferecida pela Prefeitura de Dourados através do programa Cidade Empreendedora, iniciou na manhã de hoje (11). A turma lotou a carreta estacionada na Praça Antônio João.

O curso tem duração de 6 dias com aulas teóricas e práticas sobre princípios de soldagem, noções de oxisolda, caldeiraria e fundamentos de processos de soldagem. A idade mínima para se inscrever é de 18 anos, devido aos cuidados técnicos necessários durante as aulas.

A iniciativa é uma parceria do Sebrae e Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), em conjunto com o Sistema Fiems, por meio do Senai.

“Esse curso gratuito é uma oportunidade única, e como eu já trabalho na área resolvi aproveitar para ter um conhecimento melhor”, comentou o aluno José Roberto.