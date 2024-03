Candinho Gabínio reitera pedido de centro de esporte para o São João

Vereador também apresentou indicação solicitando melhorias na Escola Orlando Mendes

O Vereador Candinho Gabínio voltou a acionar o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para reivindicar a construção de um centro de esporte e lazer no bairro São João.

A iniciativa foi tomada por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 5 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O parlamentar apresentou o documento encaminhado ao Deputado estadual, ao arquiteto Hélio Peluffo Filho, Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística e a Marcelo Miranda, Secretário Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. O documento reitera a indicação nº 188/2023, onde foi solicitado a viabilização de um centro de esporte e lazer contendo campo sintético, pista de caminhada e parque infantil no bairro São João.

Ele argumento que “nesta semana tivemos o prazer de receber em nosso Gabinete residentes do referido bairro, em especial os líderes comunitários senhor Adão e senhor Luquinha, no qual nos fizeram a solicitação em tela, uma vez que, aquela região está desprovida de espaço para prática desportiva e de lazer, assim trazendo dificuldade aos moradores, para terem acesso a este benefício. Como sabemos da preocupação de vossas excelências com o bem estar de nossos cidadãos fronteiriços ficamos certos ao atendimento desta indicação”, firmou, no documento encaminhado às autoridades estaduais.

Cobertura na Escola Orlando Mendes

O Vereador Candinho Gabínio também apresentou indicação reiterando pedido feito anteriormente ao Prefeito Eduardo Campos, à Professora Mirta Eloiza Landolfi Salinas, Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, e a André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, para que seja construída uma cobertura em frente à quadra de esportes da Escola Municipal Prefeito Orlando Mendes Gonçalves.

“A presente indicação tem como objetivo beneficiar os pais e alunos que ficam aguardando a entrada e saída da referida escola, expostos a intempérie. Podendo ocorrer vários problemas de saúde como câncer de pele, enxaqueca, insolação e diminuição da imunidade do organismo, em consequência disto, sendo, a cobertura de extrema importância para se protegerem em dias de chuva. Desta forma, ciente da preocupação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e da Secretária Municipal de Educação com o bem estar da comunidade escolar, este Parlamentar espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, declarou Candinho Gabínio, justificando o pedido.