Candinho Gabínio pede praça da alimentação no Parque dos Ervais e cursos para formar árbitros

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Vereador Candinho Gabínio, quer que a Prefeitura realize estudos técnicos visando a implantação de uma praça de alimentação no Parque dos Ervais.

O parlamentar formalizou o pedido por meio de uma indicação, lida em Plenário na sessão ordinária de 14 de março. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos com cópia ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário de Obras e Urbanismo.

“O referido parque é um dos pontos mais visitados e utilizados pelos fronteiriços para prática do esporte e do lazer. Bem como é o local mais adequado para a realização de eventos, em nosso município, mas atualmente encontra-se desprovido de um espaço propício para se oferecer algum tipo de alimentação àqueles que frequentam o referido espaço. Assim, aqueles cidadãos necessitam se retirar do parque para obter algum tipo alimentação. Outrossim, com a implantação da referida praça os quiosques poderão ser locados e a renda revertida para a manutenção do parque ou compra de material esportivo para serem utilizados nas quadras esportivas e de lazer do mesmo. Como sabemos da preocupação desta administração com a qualidade no atendimento para aqueles fronteiriços que utilizam de nossos espaços de esporte e lazer ficamos, certo do atendimento dessa proposição”, argumento Candinho Gabinio, justificando o pedido.

Cursos para arbitros

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, também apresentou indicação solicitando ao Prefeito Eduardo Campos e à Professora Mirta Eloiza Landolfi Salinas, Secretária de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, a realização de cursos de arbitragem para atender a demanda desportiva em nosso município.

Candinho Gabínio justificou o pedido expondo que “atualmente nosso município encontrasse com uma grande demanda na área do desporto e do lazer, como o Verão de Ponta e os Jogos Escolares. O que nos deixa muito satisfeitos quanto a esse quesito. Mas essas ações desportivas, culturais e de lazer absorvem uma grande quantidade de valorosos profissionais que atuam como mediadores desses eventos. Temos grandes árbitros para que os mesmos sejam realizados com segurança, porém necessitamos a formação de mais juízes desportivos para que não se sobrecarreguem os atuais mediadores. Desta forma este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.