Candinho Gabínio pede mais investimentos na estrutura do bairro da Granja e no Horto Florestal

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Candinho Gabínio, apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, uma indicação em que solicita à Prefeitura a construção de um redutor de velocidade do tipo quebra-molas ou lombada eletrônica na Br-463, área urbana de nosso município, antes do cruzamento da rua Ana Néli, no bairro da Granja.

Segundo ele, “com o fechamento parcial da rotatória do Trevo das Bandeiras a referida rua é um importante acesso dos moradores do bairro da granja à Br-463 e a falta desse redutor coloca aqueles munícipes em constante situação de risco de acidente. Na faixa no sentido centro-bairro já existe uma passarela elevada, mas na faixa sentido bairro- centro a inexistência dessa lombada proporciona os riscos descritos em tela. Como sabemos da preocupação dessa gestão com a segurança de nossos cidadãos fronteiriços ficamos certos do atendimento dessa proposição”, argumentou o parlamentar.

Horto

Candinho Gabínio também acionou a Prefeitura para solicitar, por meio de indicação, a construção de uma pista para prática de skate, no Horto Florestal, (nos moldes da já existente no Parque dos Ervais).

“Quando da visita deste Parlamentar ao referido centro de esporte e lazer, os usuários parabenizaram a administração pela beleza e praticidade do referido local, mas solicitaram a devida benfeitoria, uma vez que, sem o espaço adequado para prática do referido esporte os amantes daquela modalidade se utilizam de espaços usados para prática de caminhada ou mesmo ao parque infantil, o que pode acarretar situações não favoráveis a todos. Como sabemos da importância desse esporte para nossa população fronteiriça, ficamos certo do atendimento desta indicação”, argumentou Candinho Gabínio, justificando o pedido.

As duas indicações apresentadas na sessão ordinária de 4 de abril, foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.