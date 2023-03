Candinho Gabínio pede equipamentos para parques infantis e reordenamento no Trevo da Cuia

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Candinho Gabínio, solicitou, por meio de um expediente encaminhado ao Deputado Federal Beto Pereira, a viabilização de Emenda Parlamentar visando aquisição de 4 kits contendo balanço de dois lugares em metal corrente, balanço quatro lugares modelo adaptado para um cadeirante e no mínimo três acompanhantes, banco jardim, banco lápis, cano escalada com escada horizontal, escorregador de ferro, gangorra de ferro dois lugares, gira-gira carrossel quatro lugares modelo adaptado para um cadeirante e três acompanhantes, playground (casinha de brinquedo), playground (parques infantil júnior), playground ( parque infantil) para implantação de Parques Infantis com fechamento, através de tela de arame ou material similar, nos bairros de nosso município.

O pedido foi formalizado por meio de uma indicação, lida em Plenário, durante a sessão ordinária de 7 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

Ele justificou a solicitação afirmando que “com o crescimento populacional em nosso município, alguns bairros de nossa cidade ficaram desprovidos de um espaço adequado para o lazer de nossas crianças o que pode estar comprometendo o desenvolvimento social e físico das mesmas, mas com o atendimento desta proposição estaremos evitando que isto ocorra com os nossos pequenos. Preocupado e atento a esta situação e sabendo do excelente trabalho desenvolvido pelos nossos parlamentares em relação ao tema, ficamos certos do atendimento desta indicação”.

Trevo da Cuia

O Presidente da Câmara Municipal, também apresentou indicação encaminhada ao senhor Beto Pereira – Deputado Federal, e à Senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa, bem como ao senhor Euro Nunes Varanis Junior, Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT-MS), com cópia ao Excelentíssimo Senhor – Hélio Peluffo Filho – Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, solicitando estudos quantos à remodelação do trevo que liga a Br 463 aos bairros da região Sul do nosso município, denominado Trevo da Cuia.

Candinho Gabínio justificou o pedido, argumentando que “com administração aplicada pelo nosso ex-prefeito, que hoje desenvolve suas atividades na Secretaria de Infraestrutura e Logística, o que, nos enche de orgulho e com o valoroso apoio do Deputado Federal Beto Pereira e da Senadora Tereza Cristina, nosso município obteve um aumento muito expressivo em relação ao desenvolvimento, e com a ajuda do nosso turismo de compras o tráfego na região indicada teve um aumento muito expressivo, desta forma com a readequação do referido trevo estaremos oferecendo muito mais segurança e praticidade aos motoristas que naquele local trafegam”.