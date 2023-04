Candinho Gabínio aciona Prefeitura para garantir melhorias na iluminação pública de Ponta Porã

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Candinho Gabínio, apresentou na sessão ordinária de 18 de abril, uma indicação em que solicita à Prefeitura, uma ação imediata da empresa que presta serviço de iluminação pública no município de Ponta Porã.

O Presidente da Casa de Leis justificou o pedido argumentando que “tal proposição se justifica, pois, a iluminação é um serviço público essencial para a qualidade de vida da comunidade, de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Município, bem como, constitui um dos vetores para a segurança nos centros urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas, quanto na prevenção contra a criminalidade pois a falta de iluminação compromete a visibilidade dos moradores que trafegam pelo local. Ainda, devido as diversas reclamações da população que chegam no gabinete deste Vereador, as quais possuem como principal queixa a deficiência na prestação deste serviço em seus bairros. Desta forma, amparado na justificativa em tela, espero a ação imediata para melhorar o serviço da iluminação pública”.

Residencial Ponta Porã II

Candinho Gabinio também apresentou indicação, solicitando patrolamento e cascalhamento com compactação, na Rua Xavantes, bairro Residencial Ponta Porã II.

Segundo ele “a região precisa muito de tal melhoria, tendo em vista que os moradores sofrem com a falta de uma pavimentação asfáltica, tão necessária. A via encontra-se em péssimo estado de conservação, até mesmo intransitável em alguns pontos, o que causa transtornos a todos os moradores daquela região. O serviço de patrolamento e cascalhamento irá ajudar no tráfego dos pedestres e automóveis, que muitas vezes têm dificuldades de acesso às próprias casas, no período de seca a poeira é uma reclamação comum dos moradores daquela região e em dias de chuva é quase impossível transitar por aquela via. Desta forma, ciente da preocupação da Secretária Municipal de Obras e Urbanismo com o bem estar da população, este Parlamentar espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, declarou o Vereador Candinho Gabínio.

As indicações contendo os pedidos do Presidente da Câmara Municipal, Candinho Gabínio, foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.