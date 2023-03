Canabidiol: evento em Dourados traz as inovações da indústria farmacêutica

Um dos temas que mais tem atraído a atenção de profissionais farmacêuticos, especialistas, pesquisadores e demais trabalhadores da saúde é o uso do canabidiol no tratamento de pacientes.

Pensando em ampliar o conhecimento e mostrar as inovações e desafios deste mercado, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul mobilizou parceiros na região de Dourados para realizar a palestra “Os desafios da indústria farmacêutica no desenvolvimento de produtos a base de canabidiol”. Quem apresentará o conteúdo é o farmacêutico industrial Liberato Brum Junior, mestre e doutor em Ciências Farmacêuticas e gerente de Inovação e Pesquisa Clínica da Prati-Donaduzzi, uma das maiores marcas de medicamentos do mercado nacional.

O Canabidiol Prati-Donaduzzi é o primeiro produto brasileiro à base de Cannabis autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A palestra será dia 19 de abril, quarta-feira, às 19h30 no auditório da Unigran Dourados (Rua Balbina de Matos, 2121 – Jardim Universitário), em Dourados/MS.

A palestra é gratuita e faz parte do encerramento das atividades que o CRF/MS organiza na semana na região. O evento é realizado pelo CRF/MS, com apoio do CFF (Conselho Federal de Farmácia), Unigran, Prati-Donaduzzi e ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados).

Serviço: As inscrições já estão abertas e a palestra terá certificado. Basta acessar o site www.crfms.org.br ou AQUI.