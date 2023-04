Campo Grande receberá etapa nacional de beach tennis

Uma das modalidades que mais cresce no Brasil e no mundo é o beach tennis. O número de praticantes aumenta a cada dia na modalidade que reúne adeptos de todas as idades. Torneios recreativos ou federados têm chamado a atenção dos atletas e no final do mês, a capital sul-mato-grossense vai receber uma etapa nacional do Track & Field Open, competição criada em 2022 e que já atraiu 4 mil inscritos já no ano de estreia.

São disputas entre duplas femininas, masculinas e mistas, desde iniciantes a avançados com a possibilidade de seguir para a etapa regional e final fora do estado, já que serão 35 etapas este ano, sendo 31 classificatórias, com três finais regionais em Belo Horizonte (para onde irão as duplas campeãs na etapa Campo Grande), Salvador e São Paulo, além da grande final, programada para São Paulo, que recebeu o ponta pé inicial em fevereiro.

Hobby para alguns, a prática esportiva do beach tennis é levada a sério por muita gente, que se dedica aos treinos e busca melhorar a cada dia. Só este ano, além de São Paulo, Juiz de fora em Minas Gerais e Porto alegre no Rio Grande do Sul já receberam o torneio, que ainda vai passar por Aracaju, Vitória e Bonito – de 21 a 23 de abril na inauguração das quadras do Balneário Municipal, antes de desembarcar em Campo Grande.

As inscrições para o circuito podem ser realizadas através do aplicativo TFSports até o dia 23 de abril e dão direito a um kit com bag e camiseta T & F personalizada da etapa, além de mimos de empresas parceiras. Os classificados para as regionais e finais recebem inscrição e acomodação na cidade em que será realizada a competição.

A etapa Campo Grande acontece entre os dias 28 e 30 de abril na Arena Paz Beach Tennis no Jardim Polonês. Informações: 11 966242747.