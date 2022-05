Campo Grande recebe a Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo com apoio da Fundesporte

Campo Grande será sede, no próximo fim de semana, entre os dias 29 de abril e 1º de maio, da Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo 2022. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd), em parceria com a Federação Estadual (FTkdMS), conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Com disputas no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, a competição servirá como seletiva regional nas categorias cadete, juvenil e adulto (faixas-pretas). Segundo a CBTkd, os campeões classificam-se diretamente para o Grand Slam, competição que define a seleção brasileira da modalidade para a temporada 2023.

A Copa vai contar com a participação de faixas coloridas e pretas também nas classes infantil, sub-21 e máster, valendo pontos para o ranking nacional da modalidade. Além do taekwondo convencional, haverá disputas de parataekwondo e poomsae (conjunto sequencial de movimentos fundamentais variados da arte marcial).

Mato Grosso do Sul vai participar com 48 atletas. “O nosso estado é uma das potências do taekwondo brasileiro, graças ao trabalho intenso que vem sendo realizado nos últimos anos, com o esforço da Federação. Agora, nossos atletas terão a oportunidade de lutar em casa e vamos receber de braços abertos as demais delegações”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

“Trazer um campeonato desse é de extrema importância para alavancar o taekwondo de Mato Grosso do Sul. Além disso, mostra para equipes que ainda não têm o costume de participar de competições nacionais o nível que são os eventos fora do estado”, destaca o presidente da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTkdMS), Fábio Costa. “É também uma oportunidade para a população de Campo Grande ver o quanto é interessante a modalidade taekwondo”, finaliza.

O congresso técnico será realizado na sexta-feira (29), a partir das 19 horas. As lutas terão início às 9 horas do sábado (30). O evento é aberto ao público em geral, com entrada gratuita. Confira AQUI a programação completa.

Serviço

Evento: Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo 2022

Data: 29 de abril a 1º de maio (sexta-feira a domingo)

Local: Avenida Júlia Maksoud, 815 – Monte Castelo, Campo Grande (MS)

Horário: disputas a partir das 9 horas, no sábado (30)