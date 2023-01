Campanha arrecada itens para famílias atingidas pelas chuvas em Campo Grande

Parceria entre Shopping Campo Grande e o Fundo de Apoio à Comunidade receberá doações no SAC do Shopping

Com as recentes chuvas, várias famílias da capital acabaram prejudicadas, perdendo parte de seus pertences. Para colaborar, o Shopping Campo Grande e a Prefeitura Municipal, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC, montaram um ponto de arrecadação de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal. As doações podem ser feitas no local, que fica junto ao SAC do Shopping, de segunda à sábado das 10 às 22 horas, e aos domingos das 10 às 21 horas.

Para a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino, a iniciativa visa ampliar a solidariedade entre os consumidores. “Nosso papel é incentivar à assistência a essas pessoas que foram tão afetadas, dando mais visibilidade a ações como essa para que todos possamos colaborar”, afirma.

A campanha começou nesta sexta-feira (27), e além do Shopping, também é possível realizar doações nas secretarias municipais de Campo Grande e no Fundo de Apoio a Comunidade.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone (67) 2020-1361 ou através do site https://www.campogrande.ms.gov.br/fac/.