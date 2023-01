Campanha Antigripe Cassems: pagamento da dose de vacina pode ser feito até o dia 18, via Pix

Imunizante que será aplicado na 11ª Campanha Antigripe da Cassems é a vacina quadrivalente e aumenta proteção de quem recebe a dose

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) prorrogou o prazo do pagamento da dose da vacina Antigripe, via Pix, para até o dia 18 de janeiro. Desta forma, beneficiários que ainda não haviam emitido o pagamento podem realizar. A reserva da dose do imunizante, por sua vez, já foi encerrada.

A médica infectologista da Cassems Priscilla Alexandrino e diretora técnica do Hospital Cassems de Campo Grande, ressalta que o imunizante protege contra todos os tipos de gripe e explica por que é preciso receber a vacina todos os anos. “A vacinação é realizada anualmente por conta das mutações e da sazonalidade do vírus. Então, a vacina que nós oferecemos é para o tipo habitual da gripe e para as variantes que existem”, afirma.

A especialista também pontua que segundo a recomendação do Ministério da Saúde fazem parte do grupo prioritário para receber a dose do imunizante: idosos, crianças e profissionais da área da saúde. “A orientação é para que as pessoas que têm fatores de risco para um possível agravamento devem receber a dose do imunizante”.