Camionete furtada em São Paulo é recuperada pelo DOF em Tacuru

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na manhã deste domingo (14), uma Toyota Hilux preta que havia sido furtada na cidade paulista de Assis, no dia 31 de dezembro de 2023.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-295, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor que não obedeceu e fugiu, em alta velocidade abandonando o veículo alguns quilômetros à frente.

Realizadas buscas nas imediações, porém, o condutor não foi localizado. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.