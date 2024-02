Camionete com registro criminal no Rio de Janeiro é recuperada pelo DOF

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na tarde desta quinta-feira (15) na área central de Itaquiraí, uma camionete Nissan Frontier com registro criminal (roubo/furto) na cidade do Rio de Janeiro.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo quando receberam a informação do crime. Em uma ação conjunta com uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar local, os policiais iniciaram as buscas até localizar o veículo em uma residência. A proprietária do imóvel disse que seu filho adolescente, de 17 anos de idade, chegou com o veículo com o veículo em sua casa.

Os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e localizaram o registro do Boletim de Ocorrência por roubo/furto na Capital do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o adolescente e sua mãe, na Delegacia da Polícia Civil em Itaquiraí. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 110 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.