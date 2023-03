Caminhoneiro dirigindo sob influência de drogas é preso em Rio Brilhante pela PRF

Policiais rodoviários federais flagraram o motorista de um caminhão trator Volvo fazendo manobras arriscadas na BR 163 próximo a Rio Brilhante. Quando abordado, o motorista apresentava dificuldade de equilíbrio, fala alterada e outros sinais claros do efeito do uso de drogas. Também foram encontrados dentro do caminhão comprimidos de Rebite, droga derivada da anfetamina que possui efeito estimulante.

Na traseira do semirreboque havia adesivos com alusão ao uso de drogas e desrespeito às leis de trânsito. Questionado, o motorista admitiu ser usuário de rebite e cocaína.

O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.