Câmeras da CCR MSVia reforçam ações de fiscalização da PRF na BR-163/MS

Com o auxílio das imagens das câmeras e recursos de monitoramento do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou ações de fiscalização na BR-163/MS em Caarapó, Nova Alvorada do Sul, Campo Grande e Coxim, nesta quinta (06) e sexta-feira (07). O objetivo é coibir manobras irregulares, que além de estarem em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, trazem risco aos demais motoristas.

Ao todo, 133 motoristas foram autuados por ultrapassagem indevida. De acordo com Ademir Pereira, coordenador de atendimento da CCR MSVia, unidades da PRF que participaram da ação foram preparadas para receber as imagens da Concessionária e posicionadas em pontos estratégicos para controlar as câmeras em um raio de 10 quilômetros de rodovia.

Dessa forma, foi possível detectar infrações cometidas à distância, nos dois sentidos da rodovia. “Os agentes da PRF puderam identificar os infratores a longa distância e, depois, os abordaram quando passaram nas proximidades do Posto Móvel”, afirma o coordenador. “Além da fiscalização, a ação tem também caráter educativo pois, no momento da autuação, o motorista é convidado a rever a infração que cometeu, onde são reprisadas as imagens das câmeras”, complementa.

A BR-163/MS conta com 477 câmeras de CFTV dispostas ao longo dos 845,4 quilômetros de extensão da rodovia. O monitoramento é realizado integralmente pela CCR MSVia por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) e a PRF tem acesso a todas as imagens.

Operação Páscoa

A ações de fiscalização continuam durante todo o período do feriado. Cerca de 180 mil veículos devem trafegar pela rodovia até domingo (09/04). Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia, oferecendo aos clientes socorro médico e mecânico 24h por dia.

