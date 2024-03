Câmara recebe nesta sexta-feira a imagem de São José, padroeiro de Ponta Porã

Ato religioso dá início às comemorações do centenário da Paróquia São José

Como parte das comemorações do centenário da Paróquia São José, nesta sexta-feira pela manhã, a Câmara de Vereadores receberá a imagem de São José Peregrino, acompanhada do pároco local, devotos e religiosos da comunidade católica da fronteira.

O convite para a recepção da imagem de São José na Câmara Municipal foi distribuído pelo presidente do legislativo, Agnaldo Miudinho, e demais vereadores, atendendo a uma indicação feita pela vereadora Kamila Alvarenga.

O ato religioso está marcado para esta sexta-feira, dia 1º de março, às 9h, no saguão de entrada da Câmara Municipal, sendo que o padre juntamente com as pessoas que estiverem presentes estarão unidos em orações pela paz no mundo e abençoando o plenário do poder legislativo municipal.

O Dia de São José é comemorado em 19 de março e neste ano a Paróquia São José, a primeira igreja católica de Ponta Porã, está comemorando o seu centenário de evangelização na fronteira. São José é padroeiro do município e também é considerado padroeiro dos trabalhadores e das famílias.