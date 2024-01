Câmara reabre com Culto de Ação de Graças em Ponta Porã

Evento acontece quinta-feira, dia 1º de fevereiro, na reabertura do atendimento ao público

O presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, informou, hoje, que o atendimento ao público será retomado na próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro, às 7h, com a realização de um Culto de Ação de Graças no plenário do poder legislativo de Ponta Porã. O evento religioso foi uma solicitação feita pela Frente Parlamentar Evangélica, que é formada pelos vereadores Anny Espínola, Jelson Bernabé, Edevaldo Mattoso Barbosa e Agnaldo Miudinho.

Segundo Agnaldo Miudinho a celebração do Culto de Ação de Graças marcará o reinício dos trabalhos de atendimento ao público. “Nós estamos trabalhando desde o primeiro dia do ano, mas os servidores estão de férias e retornam ao trabalho no dia 1º, data que estaremos todos reunidos para agradecer e pedir as bençãos de Deus. Temos a responsabilidade de tomar decisões importantes e precisamos estar preparados e iluminados pela luz divina”, disse.

O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ponta Porã, bispo Elso Mendes, da Igreja Adoradores do Rei, elogiou a iniciativa da Frente Parlamentar Evangélica ao decidir reabrir o atendimento ao público com o culto. “O agradecimento a Deus por tudo o que Ele nos proporciona é importante para todos os cristãos e o Culto de Ação de Graças traz esse sentimento de gratidão pelas bençãos que recebemos”.

O bispo Elso Mendes disse que como presidente do Conselho de Pastores Evangélicos acha louvável a realização do culto no reinício do atendimento ao público. “Primeiro por ser cristão, evangélico, se trata de uma Casa de Leis, que toma grandes decisões, que representa o povo e, portanto, é fundamental essa orientação de Deus nos trabalhos”, disse.

Mendes ressaltou que o Conselho de Pastores Evangélicos de Ponta Porã reúne representantes de mais de 70% dos templos do município, sempre exercendo o papel de formular ações de união do povo cristão. “Nosso papel é de abraçar a todos, de levar orientações, buscando o fortalecimento e a comunhão entre todos os pastores da nossa cidade”, afirmou.