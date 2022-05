Câmara Municipal de Ponta Porã elabora Plano de Cargos e Carreiras dos servidores

A Câmara Municipal de Ponta Porã iniciou a elaboração do Plano de Cargos Carreiras e Remunerações dos seus funcionários. Nesta quinta-feira, o Presidente da Casa de Leis, Vanderlei Avelino, promoveu uma reunião com os servidores para apresentar a Comissão de Estudo e reforma do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Poder Legislativo do Município de Ponta Porã que deverá tratar da elaboração deste Plano, o PCCR e também do Controle Interno e da Organização Administrativa da Câmara municipal de Ponta Porã..

O presidente da Comissão é o servidor Rodrigo Otávio Sette de Souza, tendo como vice-presidente Fabiano Henrique Santiago Castilho Teno e secretário, Guilherme Augusto de Souza.

Membros representantes dos servidores efetivos: Jackson Renan leite de Aguiar, Esli Tavares da Silva, Edson Martines de Oliveira e Fagner Aparecido dos Santos.

A comissão também possui representantes dos servidores comissionados: Johnny dos Santos Torraca e Tânia Mara Rodrigues do Oliveira Marques.

O presidente da Câmara Municipal, Vanderlei Avelino disse que a criação do novo PCCR vai corrigir distorções e proporcionar melhorias para todos os colaboradores.