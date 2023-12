Câmara homenageia pessoas que contribuem para o desenvolvimento de Ponta Porã

A Câmara Municipal de Ponta Porã promoveu na noite de sexta-feira, 1º de dezembro, a última sessão solene do ano de 2023. Na oportunidade foram feitas homenagens a personalidades que atuam em diversos setores impulsionando o desenvolvimento na região de fronteira. A sessão solene, presidida pelo vereador Candinho Gabinio, foi marcada pela entrega de títulos de Cidadão Pontaporanense, medalhas do Mérito Legislativo e Comenda Economia de Fronteira a dezenas de pessoas.

O Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez ficou lotado de personalidades da fronteira e convidados especiais. A noite foi iniciada com uma belíssima apresentação da cantora Hadassa, vencedora do Fesmorena.

Estiveram compondo a Mesa Diretora dos trabalhos o Vereador Candinho Gabínio (Presidente), Kamila Alvarenga (1ª Vice-presidente), Jelson Bernabé (1º secretário), Paula Consalter Campos (1ª Dama do Município), Fabio Caffarena (Secretário de Governo e Comunicação do Município, representante do Prefeito Eduardo Campos), Hélio Peluffo Filho (Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, representante do Governador Eduardo Riedel), Renato Câmara (1º Vice-presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Eulalio Gomez (deputado nacional da República do Paraguai) e a Tenente-Coronel Claudia Caroline (Corpo de Bombeiros).

Os vereadores Agnaldo Miudinho, Anny Espínola, Biro Biro, Edevaldo Mattoso Barbosa, Edinho Quintana, José Menino Jr., Kleber Ortiz, Lourdes Monteiro, Neli Abdulahad Rafael Modesto, Thiago Vedana, Vanderlei Avelino, Waldecir Fernandes, também participaram da sessão e entregaram honrarias aos convidados especiais da noite.

A sessão solene de entrega de honrarias se tornou um momento em que são homenageados pelo Poder Legislativo Municipal, pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico, social, cultural, político, de Ponta Porã e de toda a fronteira.