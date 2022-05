Câmara define empresa responsável pelo projeto de reforma e ampliação do prédio do legislativo

Sede da Câmara de Dourados será reformada para melhoria na infraestrutura atual e construção de prédio anexo

A Câmara de Dourados homologou o resultado da empresa vencedora do processo licitatório previsto no edital do Pregão Presencial nº 003/2022, publicado no Diário Oficial do Município de 31 de março deste ano. A licitação foi para contratação da responsável por elaborar o projeto da obra para reforma da sede da Casa de Leis, um prédio com mais de 40 anos em atividade e que apresenta problemas de infraestrutura.

“Essa reforma é muito esperada não somente por nós vereadores, mas também pelos colaboradores que trabalham no dia a dia do nosso legislativo. Temos inúmeros problemas tanto na parte hidráulica e elétrica. No telhado, por muitas vezes e em quase todas as gestões, houve a necessidade de ter intervenções para reparo. Então estamos gastando com reformas paliativas muito mais do que gastaríamos com a reforma total do prédio e construção do anexo que vai abrigar a Secretaria Legislativa, Departamento Financeiro, Recursos Humanos e outras estruturas que nós precisamos”, destacou o presidente da Câmara, vereador Laudir Munaretto (MDB).

Nesta primeira etapa, de elaboração do projeto de reforma do Palácio Jaguaribe e também ampliação com a construção de um prédio anexo, a empresa Engeluga Engenharia Eireli – ME, com sede em Campo Grande, foi a vencedora da licitação. O valor final do pregão e homologado no Diário Oficial desta sexta-feira (29) é de R$ 265 mil.

A empresa será a responsável pela elaboração de projetos básicos e executivos completos, estudos técnicos e emissão de laudos técnicos, com planilha orçamentária de quantitativos e custos unitários, cronograma físico-financeiro, memoriais descritivos e especificações técnicas para reforma e ampliação do prédio.

O vereador Fábio Luis (Republicanos), que também é arquiteto, acompanhou de perto o desenvolvimento do processo licitatório e destacou a importância da reforma para que a Casa Legislativa da maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul acompanhe o desenvolvimento do município em favor dos douradenses.

“Acredito que a reforma é um investimento importante, especialmente para segurança e o conforto aos cidadãos que aqui buscam representatividade, incluindo os servidores que diariamente contribuem para o desenvolvimento do município”.

O vereador ressaltou ainda que houve um cuidado para que o projeto também esteja adequado a necessidades como sustentabilidade.

“Vale destacar que um empreendimento desta natureza exige um desempenho técnico que traga conforto e sustentabilidade e o máximo comprometimento com eficiência, transparência e gastos devidamente planejados. Isso para que seja preservada a integridade e o exemplo da Instituição, cujo fim inclui a fiscalização da boa aplicação do dinheiro público”.

A data final para apresentação do projeto de obra pela empresa contratada ainda será definida e divulgada, assim como a próxima etapa e processo de licitação, que será para a contratação da empresa que irá executar o projeto. O presidente Laudir Munaretto destacou ainda que essa reforma sempre foi uma das prioridades da atual mesa diretora e vereadores, com o intuito de resolver uma pendência estrutural de anos.

“Acredito que em até dois anos conseguiremos deixar nosso prédio completo. É um projeto transformador em todos os sentidos. Vamos ter um espaço de plenário para que possamos receber os douradenses com mais conforto, estrutura para nossa rádio e TV Câmara no intuito de informar melhor a nossa população a respeito de todos os assuntos do nosso legislativo, um mini auditório e muitas outras mudanças estruturais importantes. O pensamento é de levar a nossa comunidade e população do município para uma estrutura muito mais moderna, dinâmica e onde o cidadão douradense vai ter mais conforto para estar e participar das decisões em favor da cidade”, finalizou Laudir.