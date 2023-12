Câmara de Vereadores promove 1º Seminário ‘Viva Voz: Um Guia Para os Profissionais da Saúde e Educação’

A Câmara de Vereadores de Dourados realizará, nesta quarta-feira, 13, às 8h, o 1º Seminário ‘Viva Voz: Um Guia Para os Profissionais da Saúde e Educação’. O evento, proposto pelo vereador Sergio Nogueira (PSDB), visa abordar a importância e a conscientização do cuidado com a voz, especialmente entre os profissionais dessas áreas.

O seminário destina-se a discutir sobre a saúde vocal, um tema crucial para a classe de educadores, frequentemente afetada por problemas relacionados à voz no âmbito profissional. “A iniciativa visa prevenir tais problemas por meio de palestras ministradas por profissionais qualificados, proporcionando orientações e técnicas preventivas para um exercício saudável da profissão”, justifica Sergio Nogueira.

A compreensão das técnicas vocais adequadas torna-se fundamental, pois, segundo especialistas, a prática vocal correta fortalece os músculos do aparelho vocal, prevenindo danos e promovendo a saúde vocal a longo prazo.

Dados da Central de Perícias do Município de Dourados enfatizam a importância do tema, apontando que, somente em 2023, 16 profissionais da Educação precisaram ser afastados de suas funções devido a sintomas e sinais relativos à fala e voz. “Este dado reforça a urgência de iniciativas de conscientização e prevenção, como o seminário proposto”, garante o parlamentar.

Palestrantes de renome estão confirmados para o evento, entre eles o fonoaudiólogo Dr. Ademir Garcia Baena, Especialista em Fonoaudiologia Clínica e em Voz, que ministrará o tema ‘Bem-Estar Vocal’ e a Dra. Isabella Cavalcante, médica otorrinolaringologista, que abordará a temática ‘Consequências da Rinite Não Controlada na Qualidade Vocal’

A programação do evento incluirá apresentação cultural do Ballet das Crianças do Centro de Educação Infantil Esther Gomes Ergas, embalada pela música “Joia Rara”.

O evento será realizado no Plenário “Weimar Torres” e é aberto a todos os interessados no tema, visando contribuir para a promoção de uma atuação profissional mais saudável e consciente em relação à saúde vocal.