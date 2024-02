Câmara de Ponta Porã realiza 1ª sessão ordinária nesta terça-feira

Poder Legislativo de Ponta Porã retoma trabalhos depois do recesso de final do ano

A Câmara Municipal de Ponta Porã realizado a partir das 8h30 desta terça-feira, dia 6, a primeira sessão ordinária de 2024. Segundo o presidente, Agnaldo Miudinho, toda a população está convidada para acompanhar a reabertura dos trabalhos legislativos no plenário ou através das emissoras de rádio e redes sociais.

Miudinho disse que as sessões ordinárias semanais são realizadas sempre às terças-feiras e que a população pode acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. “As pessoas podem comparecer para assistir as sessões no plenário, mas quem não pode se deslocar por algum motivo, poderá fazer o acompanhamento através das transmissões que são feitas ao vivo pelas mídias sociais – Instagram e Facebook – ou pelas ondas do rádio, pelas emissoras Líder FM e Educadora FM”, disse.

A Mesa Diretoria responsável em dirigir os trabalhos nesse ano de 2024 é composta pelo presidente Agnaldo Miudinho; pela 1ª vice-presidente, Anny Espínola; 2º vice-presidente, Raphael Modesto; 1º secretário, Kleber Ortiz; e pelo 2º secretário, Jelson Bernabé.

Comissões

A Câmara Municipal possui cinco comissões permanentes, sendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ), composta pelos vereadores Candinho Gabínio, Edevaldo Mattoso Barbosa e Jelson Bernabé. A de Economia, Finanças e Fiscalização tem como membros Jelson Bernabé, Kamila Alvarenga e Raphael Modesto.

A Comissão de Obras e Serviços Públicos, Trabalho, Agricultura, Indústria e Comércio, composta pelos vereadores Marcelino Nunes, Edinho Quintana e Waldecir Fernandes. A de Educação, Ciência, Cultura, Esporte e Lazer tem como membros José Menino Júnior, Thiago Vedana e Vanderlei Avelino. E a de Saúde, Assistência Social e Seguridade Social é composta pelos vereadores Marquinhos Benitez, Lourdes Monteiro e Neli Abdulahad.