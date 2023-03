Câmara de Dourados realiza audiência pública para debater a implantação de curso Técnico em Agropecuária

O evento é realizado em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira, 7, às 19h, a Câmara Municipal de Dourados realiza uma audiência pública para debater a implantação de um curso Técnico em Agropecuária em Dourados. O evento proposto pelo vereador Sergio Nogueira – PSDB – acontece em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, e tem por objetivo a oferta do curso integrado ao Ensino Médio.

O IFMS realizou um estudo de viabilidade de implantação para um curso do eixo de recursos naturais no Campus Dourados. A pesquisa mostra que, aproximadamente, 4 mil alunos estão matriculados no 1º ano do Ensino Médio, áreas urbana e rural, somente em escolas públicas. O que permite observar que existe um número muito grande de alunos disponíveis para cursar o ensino médio técnico público.

Dourados é o segundo município com maior população do Mato Grosso do Sul, de destaque no cenário nacional, planejado com área comercial, industrial e residencial bem definidas, além de contar com alta produtividade no agronegócio. “A criação de um curso técnico integrado com o Ensino Médio possibilita ao estudante, no término do curso, acesso a um mercado de trabalho com um dos maiores sistemas de produção de precisão do agronegócio, ou seja, estar pronto e qualificado para atender a grande demanda”, afirma Sergio Nogueira.

O propositor da audiência destaca que a mão de obra qualificada desempenhará, nas propriedades rurais, um serviço de precisão, colaborando ainda mais para o desenvolvimento e aumento da produção agropecuária no município. “O curso, se for implantado, será destinado a qualquer pessoa que concluir o 9º ano, fazer o Ensino Médio em uma escola federal com oportunidades de ter auxílio alimentação e transporte. Além de bolsas para trabalhar com projetos de ensino, pesquisa e extensão durante os 3 anos do ensino médio”, menciona.

O vereador enfatiza que “Mato Grosso do Sul respira o ‘agro’, então não tem porque não apoiarmos essa importante aquisição para a nossa cidade. Convidamos todos para participar e votar a favor deste projeto. A demanda por este profissional é grande. Apoie este projeto. Venha participar da audiência pública”.

Uso na tribuna

O professor Dr. Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, diretor geral do campus de Dourados do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), usou a tribuna livre na sessão desta segunda-feira, 6, para divulgar a audiência pública. O diretor mencionou que também será abordado, além da proposta de abertura de um eixo de recursos naturais, com vistas às criações de cursos que fomentem o setor de agronegócio, o Plano de Desenvolvimento Institucional do ciclo 2024-2028.

“Oportunizar acesso aos jovens é o maior objetivo da nossa instituição, que é pública, gratuita e de qualidade”, destaca o docente. “A educação transforma, dignifica e em Dourados podemos construir uma cidade melhor e uma região melhor por meio da educação profissional, científica e tecnológica”, completa o doutor Figueiredo.

A audiência pública é aberta ao público e acontece às 19h, no Plenário Weimar Gonçalves Torres.