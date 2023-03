Câmara de Dourados promove homenagem às mulheres na noite de hoje (8)

Sessão solene marca Dia Internacional da Mulher; servidoras celebram com café da manhã especial

Parabéns, mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, com especial congratulações às servidoras da Câmara Municipal de Dourados e às vereadoras Liandra da Saúde (PTB) e Tania Cristina (PP)! Para celebrar a data, às 19h de hoje (8) haverá uma sessão solene de homenagem às mulheres no Plenário Weimar Gonçalves Torres. E durante a manhã, o hall do Palácio Jaguaribe foi o espaço de integração e de um café da manhã especial. Este evento foi acompanhado pelas servidoras e pelos vereadores.

Maisa Barbosa da Silva Cordeiro, 36, é uma das cerca de 90 mulheres que trabalham no legislativo municipal. Recém-empossada como técnica de Redação Legislativa, pontua que ao longo da história a mulher tem acumulado funções. Ela mesma sabe bem disso, porque divide sua rotina de servidora com as tarefas diárias de cuidar dos filhos Alisson, 18, e Raul, 8, além de ter se desdobrado para se formar como doutora em Letras. “Hoje, desenvolvemos uma consciência em relação a como essas construções estão equivocadas. Não está tudo bem acumular uma série de funções, enquanto que para o homem, muitas vezes, só o trabalho fora de casa já é considerado uma atividade que cumpre o papel dele”, discursa.

Tania compareceu ao café e fez questão de ressaltar a importância das mulheres, que “teríamos que ser respeitadas em toda e qualquer situação, porque somos nós que carregamos em nossos ventres os filhos e, assim, a família é constituída, com ajuda dos homens”. A vereadora frisa que há “pouco a se comemorar”, sobretudo devido aos altos índices de violência contra as mulheres e aos feminicídios. Entristece-se, também, ao mencionar que, em muitos lugares, as mulheres sofrem com desigualdade salarial e preconceitos. Para combater esses e muitos outros obstáculos, incentiva que as mulheres acreditem em seus potenciais e que lutem pelos seus direitos.

A comemoração para as mulheres, durante a manhã de hoje, foi iniciada com uma oração conduzida pelo vereador Sergio Nogueira (PSDB), pastor batista. Liandra, presente no momento, vê o 8 de Março como um dia de reflexão. “Ao ver os homens dando importância a esse dia, fico muito feliz! Já avançamos, mas temos muito o que avançar, ainda… E parabéns a todas as colaboradoras desta Casa por tudo que fazem por nós”, agradece a parlamentar. Tanto Maisa quanto as duas vereadoras de Dourados creem que os cidadãos precisam ser cada vez mais formados contra o machismo para que, então, a tão almejada sociedade mais igualitária possa surgir.

O presidente da Casa de Leis, vereador Laudir Munaretto (MDB), prestigiou as mulheres no Palácio Jaguaribe. “O dia da mulher é todo dia, o dia internacional delas é no momento em que elas quiserem. Desejo que este dia seja muito especial na vida de cada uma de vocês, mulheres”, parabeniza o chefe da mesa diretora da Câmara Municipal de Dourados. Munaretto e os demais gestores do Poder Legislativo entregaram brindes às servidoras.