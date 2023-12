Câmara de Dourados fecha 2023 com mais de 600 projetos votados

No total, foram realizadas 44 sessões ordinárias, seis extraordinárias, 44 solenes e 33 audiências públicas; 824 requerimentos e 2501 indicações

O ano de 2023 foi um dos mais produtivos dos últimos tempos na Câmara Municipal de Dourados. No decorrer dos 12 meses de trabalho, os vereadores participaram de 44 sessões ordinárias, seis extraordinárias e, ainda, 44 sessões solenes. No período, também foram realizadas 33 audiências públicas para debater com a população temas de relevante importância para a coletividade.

Os vereadores discutiram e votaram, durante as sessões ordinárias e extraordinárias, cinco projetos de emenda à Lei Orgânica do Município (LOM), 34 projetos de lei complementar, 280 projetos de lei ordinária e 312 projetos de decreto legislativo, além de 13 vetos do poder executivo, totalizando 644 matérias de interesse público levados a plenário.

Além dos projetos, foram protocolados na secretaria legislativa, 824 requerimentos, por meio dos quais os vereadores encaminham questionamentos à Prefeitura e outros órgãos para exercer sua função de fiscalizadores; 2.501 indicações solicitando obras e serviços para toda a cidade e 318 moções diversas a pessoas ou entidades.

De acordo com a diretora legislativa Luci Mara Tamisari Areco, a na Casa de Leis também foram feitos 2.510 protocolos gerais, 660 ofícios expedidos e 94 comunicações internas, confirmando a movimentação intensa de trabalho nos gabinetes dos parlamentares e demais departamentos do legislativo douradense.

O presidente Laudir Munaretto (MDB) avalia o ano de trabalho como altamente positivo. “Foi um ano bastante produtivo. A Casa se envolveu de corpo e alma nos debates acerca de todos os temas de nossa comunidade. Além das sessões semanais, ocorreram audiências públicas para tratar de assuntos de elevado interesse da sociedade douradense. Todos os vereadores, indistintamente, deram contribuição, valorizando cada associação de bairro, cada entidade representativa, enfim, foi ano em que a Câmara interagiu sobremaneira com a população”, destacou Laudir, prevendo que ritmo de trabalho deverá continuar em 2024.

Recesso

A Câmara de Dourados encerra o ano legislativo nesta terça-feira (19). O recesso administrativo ocorrerá de 20 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. Já o recesso parlamentar, que também começará em 20 de dezembro, terminará em 31 de janeiro, com a primeira sessão ordinária de 2024 marcada para 5 de fevereiro.