Câmara de Dourados fará sessão na sexta para limpar pauta e preparar o recesso

A mesa diretora da Câmara de Dourados antecipou para esta sexta-feira (15) a sessão ordinária que seria realizada na segunda, dia 18. A 44ª sessão do ano terá início às 15h30, conforme Ato nº 11, publicado na edição de terça-feira (12) do Diário Oficial do Município.

Entre as matérias em pauta, o plenário vai concluir a votação do projeto do executivo que prevê receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2024.

Além da peça orçamentária, na última sessão do ano os vereadores devem limpar a pauta de votação e preparar o início do recesso parlamentar, que, regimentalmente, ocorre no período de 20 de dezembro a 31 de janeiro.

As atividades administrativas na Casa de Leis serão retomadas no dia 8 de janeiro de 2024 e as sessões ordinárias na primeira segunda-feira de fevereiro.