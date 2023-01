Câmara dá posse a Eduardo Campos e garante interesse em parceria para beneficiar Ponta Porã

A partir desta terça-feira, 3 de janeiro de 2023, Ponta Porã tem um novo prefeito. O advogado Eduardo Campos assumiu o cargo, em substituição ao arquiteto Hélio Peluffo Filho que renunciou para assumir um cargo na nova administração estadual. A posse de Eduardo Campos ocorreu numa solenidade simples, no Gabinete do Prefeito.

A solenidade foi conduzida pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Candinho Gabínio. Juntamente com colegas vereadores, Candinho empossou o novo prefeito cumprindo o que determina a Lei Orgânica do Municipal. Eduardo deverá cumprir o restante do mandato, até 31 de dezembro de 2024.

Candinho Gabínio disse que o novo prefeito recebe a casa em ordem e, devido a sua larga experiência na administração pública, tem tudo para fazer uma excelente gestão. E garantiu que o Poder Legislativo Municipal estará ao lado de Eduardo Campos para que a administração possa proporcionar melhores condições de vida para a população pontaporanense.

“Temos um histórico de excelentes relações com o antecessor, Prefeito Hélio Peluffo Filho. O Eduardo participou ativamente da gestão que foi aprovada pela maioria da população. Posso assegurar que a Câmara Municipal será parceira da nova administração, auxiliando no que for necessário para que Ponta Porã continue no caminho do desenvolvimento”, afirmou Candinho.