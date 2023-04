CAIXA já pagou mais de R$1,8 bilhão em indenizações de acidente de trânsito

Vítimas de acidente de trânsito e familiares podem solicitar o recurso de forma gratuita pelo app DPVAT CAIXA

Foi num momento muito difícil que Daniel Lopes recebeu o apoio que precisava. Ele é mecânico, mora na cidade de Independência, no Ceará e sofreu acidente de moto. Ele conta que ficou bastante machucado e preocupado. Mas ao descobrir que tinha direito ao DPVAT, indenização que tem o pagamento feito pela CAIXA, Daniel conseguiu ficar tranquilo. As informações são do Brasil 61.

“Deu para comprar meus medicamentos, porque eu quebrei meu nariz, me ralei todinho. Deu para cobrir minhas despesas de remédios para eu ficar bom dos ferimentos. Fiquei bom do acidente de moto, recebi o seguro, graças a Deus”, declarou.

A CAIXA assumiu a gestão do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) em 2021 / De lá para cá, já pagou mais de um bilhão e oitocentos mil reais e atendeu cerca de quinhentos e dez mil pedidos de indenização.

Os valores das indenizações são de até R$13.500 em casos de morte e invalidez permanente. Já para despesas médicas e hospitalares, as vítimas são reembolsadas até R$2.700.

Mas o serviço não acabou. A CAIXA continua prestando o atendimento ao longo deste ano para quem precisa. A solicitação do DPVAT é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo DPVAT CAIXA, no celular mesmo. Após baixar o aplicativo, o usuário deve se cadastrar no login CAIXA.

Quem já tem cadastro em outros aplicativos do banco, como Habitação, FGTS e CAIXA Tem, a senha de acesso é a mesma. Ao clicar em “Quero solicitar minha indenização DPVAT”. Dentro da plataforma, os interessados enviam documentos obrigatórios, como RG, CPF e CNH. Além também de comprovante de residência, o boletim de ocorrência do acidente e outros documentos necessários.

Após cadastrar seu pedido, é possível verificar se há ações pendentes e quando o dinheiro vai ser liberado no campo “Acompanhar minha solicitação”.

A CAIXA realiza o pagamento da indenização por meio da Conta Poupança Social Digital, no CAIXA Tem, em nome da vítima ou de seus beneficiários no prazo de até 30 dias, contados a partir do momento do envio da documentação completa.

Caso a vítima não tenha conta na CAIXA, a abertura da Poupança Social Digital CAIXA é feita de forma automática pelo próprio aplicativo.

O andamento do pedido de indenização pode ser realizado pelo aplicativo e outras informações também podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento 0800 726 0207, opção 8 ou no site caixa.gov.br/servicos/dpvat.