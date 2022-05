Caarapó realiza ‘Dia D’ de vacinação contra gripe e sarampo neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó realiza evento especial de vacinação neste sábado (30). Trata-se do ‘Dia D’ de vacinação contra gripe e sarampo, com a coordenação do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Imunização.

Na campanha deste sábado, serão oferecidas vacinas contra gripe para os idosos com idade a partir de 60 anos, trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A de sarampo será destinada aos trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

Os postos de vacinação vão funcionar no PAM e nas unidades de saúde da sede do município e distritos de Cristalina e Nova América, no horário compreendido entre 8h e 16h.

Campanha prossegue

O Departamento de Vigilância Epidemiológica e Imunização informou que a vacinação contra gripe e sarampo prossegue em Caarapó depois do Dia D. Trata-se da segunda etapa da campanha, que vai ocorrer no período entre 2 de maio e 3 de junho. Serão vacinados contra gripe as gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

As crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) já estão sendo contempladas desde o último dia 26 com a vacina contra gripe e sarampo.

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde da sede do município e dos distritos de Cristalina e Nova América, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

A Influenza (gripe) e o Sarampo são doenças virais agudas de alta transmissibilidade, que podem evoluir para complicações e óbito. Portanto, com o intuito de proteger a população, diminuir número de internações ao prevenir e minimizar tais complicações decorrentes destas doenças, bem como reduzir possíveis óbitos, a estratégia de vacinação tem sido fundamental.

A vacinação contra a Gripe tem o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos decorrentes da infecção pelo vírus da Influenza e suas consequências nos serviços de saúde, além de evitar que os sintomas sejam confundidos com os da Covid-19.

A campanha de vacinação contra o Sarampo tem o objetivo de vacinar as crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os trabalhadores da saúde.

Desde 2018 o Brasil vem registrando surtos de Sarampo e em 2019 voltou a ser endêmico para essa doença, o que levou à perda do certificado de país livre do Sarampo.