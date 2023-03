Butantan entrega mais de 10 milhões de doses de vacina contra a gripe ao Ministério da Saúde

Ao todo, serão entregues 80 milhões de unidades do imunizante

O Instituto Butantan enviou, nesta terça-feira (7), 10.590.800 de doses de vacinas de influenza ao Ministério da Saúde. O quantitativo representa a primeira entrega à pasta para a realização da campanha de vacinação contra a gripe de 2023. Principal fornecedor do imunizante para o Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Butantan trabalha para entregar 80 milhões de doses até o fim de abril, mês em que o ministério irá iniciar a imunização do público alvo definido no cronograma.

A vacina trivalente contra a influenza do Butantan foi atualizada de acordo com os subtipos de maior preocupação monitorados e indicados pela Organização Mundial da Saúde. Em 2023, o imunizante é composto pelos vírus H1N1 do subtipo Sidney; H2N3 do subtipo Darwin e Influenza B, linhagem Victoria.

Os imunizantes são atualizados todos os anos, de acordo com a recomendação da OMS e usados em campanhas de vacinação – geralmente realizadas antes do inverno, quando aumentam os casos de gripe.

Estudo da vacina tetravalente

No dia 28 de fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou ensaio clínico de vacina tetravalente contra a gripe do Butantan. O imunizante se encontra em fase 3 de ensaios clínicos para testar a segurança e a imunogenicidade em mais de 8 mil voluntários crianças, adolescentes, adultos e idosos, em 11 centros de pesquisa de diferentes cidades do país.

Por manter os mesmos processos fabris de produção da trivalente, tendo apenas um acréscimo de monovalente da cepa B, a Influenza tetravalente entrou direto para a fase 3 de ensaios clínicos, em estudo de não inferioridade – ou seja, a vacina estudada precisa ser tão efetiva quanto a trivalente ou superior. Nessa etapa, os cientistas vão avaliar a capacidade do imunizante de induzir a produção de anticorpos nos voluntários.

Os centros de pesquisa responsáveis pelo recrutamento se localizam nas cidades de Ribeirão Preto, São Paulo, Serrana, São José do Rio Preto, São Caetano do Sul (São Paulo), Belo Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre, Pelotas (Rio Grande do Sul), Fortaleza (Ceará), Recife (Pernambuco) e Laranjeiras (Sergipe).

Sobre a gripe

A gripe é uma doença respiratória infecciosa aguda causada pelo vírus influenza, que circula em todo o mundo. A doença é mais frequente nos meses de outono e inverno, época em que ocorre a campanha de vacinação. Os vírus influenza que têm característica de circulação sazonal são os tipos A e B, que apresentam uma grande variedade de subtipos e linhagens. A cada ano, as cepas circulantes variam devido à alta capacidade de mutação do vírus, o que torna necessária a produção de novas versões da vacina.