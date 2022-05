Bronca geral no Atlético-MG após derrota para o América-MG

Na tarde deste sábado o Atlético-MG perdeu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. A derrota foi em casa, por 2 a 1 para o América-MG. Com o resultado, o Galo estaciona nos 8 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela. Já o Coelho dá grande salto e, agora com nove pontos, ocupa a vice-liderança da competição, atrás apenas do Corinthians, que ainda não jogou na rodada.

Segundo a Gazeta Esportiva, Éverson, goleiro do Galo, falou sobre os erros na saída de bola de sua equipe, que resultaram em jogadas perigosas do Coelho.

”Hoje, a equipe do América-MG conseguiu nos pressionar nos primeiros vinte minutos e acabaram fazendo o gol num erro de saída de bola da nossa equipe. Todos são responsáveis. A equipe do Atlético-MG joga assim desde 2020, com o Sampaoli, com o Cuca e com o Turco. Hoje não foi diferente. Fizemos muitos gols com saída de bola e não podemos abdicar do nosso trabalho, que vem dando certo, tanto que sabemos os frutos que tivemos ano passado com os títulos. Agora nos cabe trabalhar mais para que a gente não tome gols, começando por mim, que sou o goleiro”, disse Éverson em entrevista ao Sportv na saída do gramado.

Além da perda da invencibilidade no Brasileirão, o placar representou uma quebra de jejum para o América-MG, que não vencia seu rival há seis anos.

”Difícil falar nesse momento, seis anos sem perder um clássico para o América, muitos jogos sem perder. Mas, como falei para o pessoal, quando a gente ganha, a gente sai junto. Hoje perdemos e vamos sair juntos. Vamos juntar os cacos”, completou Éverson.

Agora, o Atlético-MG se prepara para seu próximo compromisso pelo Brasileirão. Nesta quarta-feira, a equipe encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 20h30 (de Brasília).