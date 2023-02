Brasil vence Venezuela por 3 a 0 e segue na liderança do Sul-Americano Sub-20

Brasil venceu sua segunda partida no hexagonal final e divide liderança com o Uruguai, com seis pontos

O Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0 nesta sexta-feira no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, em jogo válido pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Segundo o Lance!., os gols foram marcados por Vitor Roque, Pedrinho, e Andrey Santos, todos no segundo tempo.

Com a vitória, a Seleção Brasileira reassumiu a liderança do hexagonal, com os mesmos seis pontos do Uruguai, mas com três gols na frente de saldo. A Venezuela sofre sua primeira derrota nesta fase da competição.

Na etapa inicial, a Seleção Brasileira teve muitas dificuldades para controlar o jogo e viu a Venezuela crescer. Além disso, muitos erros técnicos prejudicaram o time de Ramon Menezes e os venezuelanos tentavam em jogadas de cruzamentos, principalmente para o atacante Kelsy.

​Não demorou para o Brasil abrir o placar após o intervalo. Logo aos três minutos, Marlon Gomes aciona Vitor Roque com passe preciso e o camisa nove brasileiro não perdoa, tocando de cavadinha na saída do goleiro adversário, 1 a 0.

Aos 39, Pedrinho deixou o dele. O camisa 20 aproveitou a sobra do passe dentro da área para emendar chute rasteiro de pé direito, 2 a 0. O terceiro veio com Andrey Santos, aos 44. O volante do Chelsea ficou com a sobra da rebatida e soltou o pé, dando números finais ao jogo, 3 a 0 e liderança do hexagonal.

O próximo jogo do Brasil no Sul-Americano Sub-20 será na segunda-feira, às 19h30 (de Brasília) contra a seleção do Paraguai, pela terceira rodada do hexagonal final da competição.