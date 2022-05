Brasil tem uma nova vencedora no Concurso Internacional de Redação de Cartas

A vencedora nacional da 51ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas é Bárbara Yijiu Faria Sung, estudante de 15 anos, que cursa o 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Pro, em Maringá, no Paraná. A aluna e a escola vencedora receberão certificados, além das premiações de R$ 10 mil e R$ 10,5 mil, respectivamente.

Bárbara também ganhará um certificado, um troféu e uma viagem para participar da cerimônia de premiação agendada para acontecer no Correios Sede, em Brasília (DF), no segundo semestre.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, o concurso no Brasil é realizado pelos Correios e acontece em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase internacional – é realizada pela UPU.

O certame, sempre com temas atuais e oportunos, trouxe a questão climática para este ano: “Escreva uma carta a uma pessoa influente para explicar por que e de que forma ela poderia tomar iniciativas para combater a crise climática.” O objetivo é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas, incentivando a expressão da criatividade e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

Baseada nestes objetivos, a estudante, inspirada na literatura de cordel, se dirige, de forma bem criativa, a São Pedro para relatar as consequências da falta de chuvas na sua terra e clama ao santo que conscientize as autoridades políticas, os empresários e as novas gerações a respeito do clima. A redação, que enaltece a cultura nordestina, concorre, a partir de agora, à disputa da fase internacional.

O segundo e o terceiro colocados nacionais foram, nessa ordem: Felipe Zlot, de 14 anos, aluno do 9º ano, da Escola Alef Peretz, de São Paulo (SP); e Nami Sano, de 14 anos, também do 9º ano, do Centro Educacional SESC Cidadania Elias Bufaiçal Neto, de Goiânia (GO). Eles também recebem premiações: o 2º colocado (aluno e escola) recebem, respectivamente, R$ 8 mil e R$ 8,5 mil; já o 3º colocado (aluno e escola) ganham, respectivamente, R$ 6 mil e R$ 6,5 mil.

Conheça o vencedor da etapa estadual em Mato Grosso do Sul

Nesta edição, o primeiro lugar do Estado é da estudante Zara da Silva Pires, de 13 anos, que cursa o 9º ano do Ensino Médio, no Colégio Almirante Tamandaré, de Campo Grande. A aluna e a escola vencedora receberão certificados, além das premiações de R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente.

Todos os resultados da fase nacional e estadual já estão publicados no site dos Correios.