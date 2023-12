Brasil tem o maior número de casos de dengue no mundo, diz OMS

O Brasil é o país com o maior número de casos de dengue no mundo em 2023. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o país registrou 2,9 milhões de casos entre janeiro e dezembro. Os dados, divulgados na última sexta-feira (22), mostram um aumento recorde no número de casos na América do Sul. Nas últimas quatro décadas, os registros passaram de 1,5 milhão entre 1980 e 1989 para 17,5 milhões entre 2010 e 2019. A OMS avalia o cenário como de risco elevado a nível mundial, devido ao crescente risco de transmissão e ao aumento de casos e mortes. As informações são do Brasil 61.

“Desde o início de 2023, a transmissão contínua, combinada com um aumento inesperado nos casos de dengue, resultou num máximo histórico de mais de cinco milhões de casos e em mais cinco mil mortes relacionadas com a dengue notificadas em mais de 80 países/territórios e cinco regiões da OMS.” O levantamento aponta ainda relatos, desde 2010, de casos autóctones — originário da própria região — em diversos países. Croácia, França, Israel, Itália, Portugal e Espanha são alguns deles.

Dentre os principais fatores que contribuem com os números alarmantes, estão o aumento das temperaturas causado por fenômenos climáticos e a fragilidade dos sistemas de saúde após a pandemia de Covid-19. A infectologista Joana D’Arc ressalta a importância de monitorar a prevenção à doença durante todo o ano para evitar a proliferação do mosquito transmissor — aedes aegypti — que também é responsável pela transmissão de outras doenças como a Zika e a Chikungunya.

“É um trabalho ininterrupto, porque se eu faço toda a coleta adequada dos resíduos, a fiscalização na época de seca, se fiscalizar os terrenos onde tem a possibilidade de proliferação do vetor, se as medidas de vigilância funcionam na seca, na chuva, a gente não vai ter dengue, então esse monitoramento é permanente”, pontua.

Sintomas

Febre alta; dor de barriga; vômitos frequentes; agitação; sonolência; manchas vermelhas; sangramentos; e pressão baixa são alguns dos possíveis sintomas da doença. Casos em que o Ministério da Saúde recomenda procurar um médico. A pedagoga Luana Muller, de 25 anos, teve dengue em maio de 2023.

“Eu fiquei, basicamente, uns cinco dias tendo febre, dor no corpo e dor nos olhos. Tinha muita dor de cabeça, não conseguia ficar acordada, dormia o tempo inteiro. Fui ao hospital, fui diagnosticada”, conta.

Como forma de prevenção, as autoridades de saúde ressaltam a necessidade de eliminar locais de acúmulo de água parada para impedir a reprodução do vetor da doença. Além disso, é aconselhável utilizar repelentes e instalar telas em portas e janelas para proteger-se das picadas do mosquito.

Vacina

Na última quinta-feira (21), o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a pasta, o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A fabricante da vacina estima entregar mais de 5 milhões de doses entre fevereiro e novembro de 2024. O esquema vacinal de duas doses deve ser inicialmente aplicado em regiões com maior incidência de casos. Segundo o Ministério, as definições das estratégias de aplicação devem ser definidas nas primeiras semanas do ano.