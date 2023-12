BR-163 tem 26 pontos com obras da concessionária nesta terça-feira em MS; confira

As obras e serviços de melhoria na BR-163/MS, feitos pela CCR MSVia, continuam nesta sexta-feira (15/12) em 26 trechos da rodovia. Segundo a Concessionária, nesses locais, serão implantadas as operações pare-e-siga quando ocorre a interdição parcial em uma das faixas enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. E também desvios de tráfego.

De acordo com orientações do Serviço de Atendimento ao Usuário — SAU, é fundamental que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego

Pedro Gomes/Coxim — entre os kms 778 e 775;

Bandeirantes — entre os kms 525 e 511;

Campo Grande — no km 490;

Dourados — no km 278;

Caarapó — entre os kms 235 e 233;

Itaquiraí — no km 103.

Pontos com pare-e-siga:

Sonora — no km 830;

Coxim — no km 753 e entre os kms 734 e 732;

São Gabriel do Oeste — entre os kms 610 e 607;

Campo Grande — entre os kms 460 e 457, entre os kms 456 e 454, entre os kms 453 e 450 e entre os kms 427 e 426;

Nova Alvorada do Sul — no km 382;

Douradina — entre os kms 299 e 298;

Dourados — entre os kms 241 e 239;

Caarapó — no km 223 e entre os kms 193 e 191;

Juti — entre os kms 159 e 156;

Naviraí — no km 145;

Itaquiraí — no km 95 e no km 89;

Eldorado — no km 63;

Mundo Novo/Eldorado — no km 31;

Mundo Novo — no km 6.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).