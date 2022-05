BR-163/MS tem pontos com desvios e pare-e-siga para obras de manutenção

Nesta quinta-feira (14/04), a CCR MSVia informa quais os trechos da BR-163/MS que passam pelas operações pare-e-siga, quando uma das faixas da pista é interditada para a realização de obras e serviços de melhoria, enquanto o tráfego flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via.

De acordo com o SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, os motoristas devem ficar atentos aos limites de velocidade ao trafegar pela rodovia. Apesar da sinalização nas proximidades desses trechos, é sempre importante observar eventuais pontos de retenção, bem como a presença de operários nas imediações dos trechos em obras. Em casos de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego:

Sonora – no km 828;

Rio Verde de MT – no km 703;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 603 e 602;

Jaraguari – no km 513;

Nova Alvorada do Sul – entre o kms 366 e 364;

Itaquiraí – no km 113;

Pontos com pare-e-siga:

Dourados – entre os kms 242 e 241;

Caarapó – entre os kms 224 e 223;

Juti – entre os kms 187 e 186;

Naviraí – entre os kms 144 e 143;

Mundo Novo – entre os kms 5 e 4.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).