Bosque dos Ipês anuncia últimos dias do Papai Noel na Fazenda das Renas

Shopping está com horário diferenciado durante a semana de Natal

O Natal está batendo à porta e o Shopping Bosque dos Ipês continua sendo um ponto imperdível de visitas, com a decoração especial “A Fazenda das Renas do Papai Noel”, um projeto encantador idealizado por Cecília Dale, renomada referência nacional em decorações natalinas.

Na Praça Central do shopping, a magia toma forma com o “Carrossel das Renas” e uma série de brinquedos e atrações natalinas, que estão encantando não apenas as crianças, mas também os visitantes de todas as idades.

O ilustre Papai Noel está pronto para receber a criançada, tirar fotos e bater um bom papo. Para quem deseja uma lembrança especial, o Bosque disponibiliza uma equipe de fotografia que permite eternizar o momento por meio de fotos profissionais com o Bom Velhinho, por R$20. Se preferir, os clientes podem utilizar seus próprios celulares para capturar a magia sem custo adicional.

No entanto, é bom ficar atento, pois os últimos dias para visitar o Papai Noel no Bosque serão até o dia 24 de dezembro. A decoração continuará até o dia 5 de janeiro.

Promoção – Além da atmosfera natalina encantadora, o Shopping Bosque dos Ipês presenteia seus clientes com a promoção “O Natal do Bosque”. A iniciativa oferece a oportunidade de concorrer a um Jeep Compass zero quilômetro, tornando as festas de fim de ano ainda mais emocionantes.

A dinâmica da promoção é simples: a cada R$350 em compras nas lojas do shopping, os clientes podem cadastrar suas notas fiscais no balcão, localizado no primeiro piso. Para quem realiza compras de segunda a quinta-feira, os cupons são em dobro.

A solidariedade também é incentivada, pois a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis no balcão de troca proporciona cupons em dobro, independentemente do dia da semana. Os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Mesa Brasil do Sesc MS. Uma banca virtual no anexo do balcão facilita a compra online dos alimentos, tornando o processo ainda mais prático.

A promoção “O Natal do Bosque” busca unir a celebração natalina à oportunidade de ganhar um Jeep Compass, ao mesmo tempo em que estimula a solidariedade na comunidade. Os interessados têm até o dia 4 de fevereiro para participar.

Funcionamento – Até o dia 23 de dezembro, as portas do Bosque estarão abertas das 10h às 22h para todas as lojas, sendo facultativo para os lojistas, que terão a opção de iniciar suas atividades a partir das 9h e encerrá-las às 23h. Fique atento nas redes sociais para saber quem abre mais cedo e fecha mais tarde.

Na véspera de Natal e Ano Novo, nos dias 24 e 31 de dezembro, respectivamente, o horário será das 10h às 17h para todas as lojas, e facultativo até às 18h. “Essa flexibilidade busca proporcionar aos clientes a conveniência de realizar suas compras em um ambiente festivo e acolhedor, adaptando-se às necessidades e celebrações individuais de cada visitante”, pontua João Guilherme Braga, superintendente do shopping.

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Jardim Novos Estados. O regulamento completo da promoção pode ser acessado no site www.bosquedosipes.com. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3304-5555. Acompanhe todas as novidades seguindo a página do shopping nas redes sociais @bosquedosipes. Venha viver o Natal no Bosque dos Ipês, onde a magia acontece!