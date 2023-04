Bolsa Família: Mais de 206 mil famílias no Mato Grosso do Sul são apoiadas pelo programa em abril

Pagamento foram iniciados nesta sexta-feira (14/4) e valor médio, no estado, é de R$ 693,85. Governo Federal irá repassar mais de R$ 142,62 milhões em recursos para o estado

Mais de 206,6 mil famílias do Mato Grosso do Sul vão poder contar com o benefício do Bolsa Família em abril para reforçar a renda. Os pagamentos foram iniciados nesta sexta-feira (14/4) e, em média, cada contemplada irá receber R$ 693,85. Para o pagamento deste mês, o estado irá receber o repasse do Governo Federal de mais de R$ 142,62 milhões. O cronograma de pagamentos segue até o dia 28 para beneficiárias com o NIS de final zero.

Campo Grande teve destaque em abril e foi a cidade com mais beneficiadas no estado, com mais de 59.903 famílias recebendo, em média, R$ 689,70 de repasse do programa Bolsa Família. O investimento federal alcança R$ 41,28 milhões. Na sequência estão os municípios de Dourados (13.383), Corumbá (9.345), Ponta Porã (8.782) e Três Lagoas (7.695).

Neste ano, o novo Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família e conta com um adicional de R$ 150 do Benefício Primeira Infância, destinado a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários. Em abril, no Mato Grosso do Sul, 90.113 famílias, com pelo menos uma criança nessa faixa etária, serão contempladas.

O Centro-Oeste tem o maior tíquete médio recebido por família em abril. São 1,1 milhão de famílias atendidas na região, que recebem, em média, R$ 689,02, a partir de um investimento federal de R$ 775,65 milhões. Goiás tem o maior número de contemplados no mês, 492.856. Na sequência estão, Mato Grosso (258.304), Mato Grosso do Sul e, por fim, o Distrito Federal (171.864).

Abril também será marcado pelo pagamento do Auxílio Gás. O benefício é pago a cada dois meses e considera a média do preço nacional do botijão de 13kg do gás de cozinha. O valor a ser repassado neste mês é de R$ 110 por família e, ao todo, 48.637 mil famílias do Mato Grosso do Sul serão contempladas, a partir do repasse federal de R$ 5,35 milhões.

Programa nacional – Neste mês, 21,19 milhões de famílias serão beneficiadas pelo PBF, em todas as 5.570 cidades brasileiras. O total a ser transferido é próximo de R$ 14 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 670,49, o maior já registrado na história do programa de transferência de renda do Governo Federal. O recorde anterior tinha sido registrado mês passado, com R$ 670,33.

Em relação ao Benefício Primeira Infância, 8,89 milhões de crianças de zero a seis anos serão assistidas em abril em todo o Brasil. O investimento para o pagamento desse benefício é de R$ 1,33 bilhão. Neste mês, 7,21 milhões de famílias contam com pelo menos uma criança na faixa etária prevista para o pagamento.

Calendário – O calendário de repasses do programa é feito de forma escalonada, a partir do final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários (confira abaixo). Os primeiros que recebem são os beneficiários com NIS de final 1, no dia 14. O cronograma de pagamentos segue até o dia 28 para beneficiários com o NIS de final zero.

Para municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida, o Governo Federal unificou o pagamento do Bolsa Família para o primeiro dia do calendário. Assim, na sexta-feira já foram contempladas as famílias beneficiárias em locais atingidos pelas chuvas e inundações no Acre, Amazonas, São Paulo, Espírito Santo ou Maranhão, por exemplo, bem como as afetadas pela estiagem no Rio Grande do Sul, além do povo Yanomami em Roraima.

Regiões – No recorte por regiões brasileiras, o maior número de beneficiários se concentra nos nove estados do Nordeste, com 9,73 milhões de famílias contempladas, a partir de um investimento de R$ 6,34 bilhões e benefício médio de R$ 662,68.

Na sequência aparece o Sudeste. Os quatro estados da região somam 6,31 milhões de famílias beneficiárias, com um aporte federal de R$ 4,20 bilhões e um benefício médio de R$ 669,94. O Norte reúne 2,59 milhões de famílias, com R$ 1,7 bilhão em recursos transferidos e um valor médio recebido por família de R$ 686,50.

Já os três estados do Sul contam com 1,42 milhão de famílias contempladas, a partir de um investimento de R$ 965 milhões e benefício médio de R$ 683,05. No Centro-Oeste está o maior valor médio recebido por família. As 1,12 milhão de famílias atendidas na região recebem média de R$ 689,02, a partir de um investimento federal de R$ 775 milhões.

Estados – Na divisão por Unidades da Federação, São Paulo aparece em segundo lugar no ranking nacional em número de famílias atendidas, com 2,55 milhões, um pouco abaixo dos 2,56 milhões de contemplados na Bahia. O estado paulista, entretanto, contará com um investimento maior, de R$ 1,71 bilhão, porque no estado há mais crianças de zero a seis anos que recebem o Benefício Primeira Infância.

Outros seis estados reúnem mais de um milhão de famílias contempladas em abril: Rio de Janeiro (1,83 milhão), Pernambuco (1,67 milhão), Minas Gerais (1,61 milhão), Ceará (1,49 milhão), Pará (1,35 milhão) e Maranhão (1,23 milhão).

Auxílio Gás – Neste mês, 5,69 milhões de famílias em condição de extrema vulnerabilidade receberão o Auxílio Gás em todo o Brasil, a partir de um investimento do Governo Federal de R$ 626 milhões. O calendário de repasses é o mesmo do Bolsa Família.

A maior parte das famílias atendidas pelo Auxílio Gás está no Nordeste. Para repassar o benefício às 2,72 milhões de famílias da região, o Governo Federal investe quase R$ 300 milhões. Em seguida aparece o Sudeste, com 1,85 milhão de contemplados, resultado de um repasse de R$ 204 milhões.

Na região Norte, o Auxílio Gás chega a 546 mil famílias. Juntas, elas recebem R$ 60,11 milhões. Já no Sul, são 367 mil atendidos, a partir de um investimento de R$ 40,43 milhões. Por fim, no Centro-Oeste há 194 mil famílias beneficiárias, com R$ 21,37 milhões transferidos.

