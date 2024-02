Valor médio no estado é de R$ 695,61. Em todo o país, são 21,06 milhões de famílias contempladas e repasse de R$ 14,04 bilhões

Com repasse do Governo Federal de R$ 148,4 milhões, o Bolsa Família chega a 213,3 mil famílias de Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira, 16 de fevereiro.

O valor médio do benefício no estado é de R$ 695,61. Neste mês, 49,6 mil famílias sul-mato-grossenses também serão beneficiadas com o Auxílio Gás, no valor de R$ 102. Os pagamentos seguem de forma escalonada até o dia 29, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante (confira calendário abaixo).

A capital Campo Grande é a cidade com maior número de famílias contempladas: 58,5 mil, a partir de um investimento de mais de R$ 40,2 milhões e repasse médio de R$ 686,28. Em seguida, aparecem Dourados (13,7 mil beneficiários), Corumbá (10,5 mil), Ponta Porã (9,6 mil) e Três Lagoas (7,9 mil).

O município com maior valor médio de repasse em Mato Grosso do Sul, no mês de fevereiro, é Paranhos, com R$ 825,54. Os municípios de Ladário (R$ 745,55), Japorã (R$ 733,79), Corumbá (R$ 730,94) e Porto Murtinho (R$ 728,81) completam a lista dos cinco maiores repasses médios.

O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a crianças de zero a seis anos, chega a 126,9 mil famílias em Mato Grosso do Sul em fevereiro a partir de um investimento de R$ 17,6 milhões.

Já o Benefício Variável Familiar (BVF) Criança, um adicional de R$ 50, atende 154,7 mil crianças e adolescentes de 7 a 16 anos incompletos, com repasse de R$ 6,9 milhões neste mês. Outros R$ 1,2 milhão serão repassados ao BVF Adolescente, no mesmo valor de R$ 50, para 27,9 mil jovens sul-mato-grossenses entre 16 e 18 anos incompletos.

Gestantes e nutrizes também integram a rede de proteção do Bolsa Família. Um total de R$ 175,3 mil estão reservados ao BVF Gestante, que atende quase 3,7 mil mulheres em Mato Grosso do Sul com repasse de R$ 50 a mais. Já o BVF Nutriz, também no valor adicional de R$ 50, é concedido às famílias com crianças de 0 a 6 meses, com o objetivo de reforçar a alimentação da família da mãe em fase de amamentação. No estado, são 6,6 mil famílias, com investimento direto de R$ 317,2 mil.