Boletos da Taxa de Lixo de Dourados serão entregues pelo Correios

A Prefeitura de Dourados, através da Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda), mudou o sistema de cobrança da taxa de lixo. Neste ano, a cobrança será feita através de boletos. A distribuição será pelos Correios e deve iniciar nesta semana.

A primeira parcela da cobrança para todos os imóveis será com vencimento no dia 31/05/2023 e as demais vencerão no último dia útil de cada mês. Todos os boletos serão encaminhados via correio, no entanto, existe a possibilidade de emitir as guias pelo site da prefeitura.

Além da entrega pelos Correios, o boleto pode ser impresso pelo site, clicando em “Outros Débitos Imobiliários”, onde será necessário informar a inscrição imobiliária.

O valor anual da taxa para os terrenos sem construção é de R$122,88. Este valor será dividido em três parcelas de R$ 40,96 . Já o cálculo para as edificações levam em consideração os seguintes requisitos:

-Área construída do imóvel (total em m²);

-A frequência da coleta no local do imóvel (quantos dias por semana);

-O fator de uso do imóvel (Comercial, residencial, industrial, misto, serviços etc);

-Padrão do imóvel conforme cadastro imobiliário (Precário, popular, médio, fino ou luxo).

“A fórmula para o cálculo está descrita na Lei nº 413/2021, disponível no site do Município na opção: Transparência da Coleta de Resíduos”, explica o secretário de Fazenda, Rafael Sabino.

Outra informação importante é que serão enviadas de uma vez só todas as parcelas da Taxa de Coleta para o exercício de 2023.

Mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento ao Cidadão ou através do e-mail: taxadecoleta@dourados.ms.gov.br.

Clique aqui e confira o Informativo sobre a Taxa de Lixo.